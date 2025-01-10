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В суд передано дело об осквернении Вечного огня в Нижнем Тагиле

В Свердловский областной суд передано уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Тагила, которая в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от Вечного огня на территории Мемориального комплекса «Площадь Славы» в Дзержинском районе города, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел вечером 22 июня 2024 года. Обвиняемая ногами ступила на постамент Вечного огня и прикурила от него сигарету, «совершая при этом под музыку танцевальные движения». Требования прохожих о прекращении противоправных действий она проигнорировала.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, выразившаяся в осквернении символа воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества, совершенная публично). «Женщина была осведомлена, что данный мемориальный комплекс является символом воинской славы России и создан с целью увековечивания памяти о событиях, об участниках, о ветеранах Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», по данному факту глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и предоставить доклад об установленных обстоятельствах.

Мария Шараева

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