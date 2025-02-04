Вечером в Хостинском районе Сочи сгорело нежилое здание

В Хостинском районе Сочи вечером в понедельник, 3 февраля, сгорело нежилое здание. Пожар произошел на улице Шоссейной около 18:00, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Информацию о возгорании в экстренных службах получили в 17:56. К 18:05 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. К тому моменту огонь охватил 200 кв. м здания. К 19:00 пламя локализовали на площади 350 кв. м, а затем потушили полностью. В тушении участвовали 15 человек и четыре единицы техники.

«Ъ-Сочи» писал, что днем накануне, 3 февраля, в Туапсе произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадал человек. Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Максима Горького. Прокуратура по факту случившегося проводит проверку.

Вячеслав Рыжков