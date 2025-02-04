Россия созовет заседание СБ ООН по Украине в середине февраля

Россия планирует запросить заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме военного конфликта на Украине в середине февраля. Об этом «РИА Новости» сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Какие-либо детали предстоящей встречи он не привел.

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Вчера, 3 февраля, постпред КНР при ООН Фу Цун сообщал, что ряд стран запросили заседание СБ по Украине на 24 февраля — трехлетнюю годовщину ввода российских войск на Украину. КНР как председатель ООН в текущем месяце обеспечит проведение встречи, заверил дипломат.

В прошлый раз Россия созывала заседание СБ ООН 20 декабря 2024 года, на нем обсуждались поставки западного оружия Украине. 24 января 2025-го российская сторона провела неформальное заседание Совбеза ООН, посвященное «зверствам ВСУ в отношении мирного населения».

Подробности — в материале «Ъ» «Запад делает поставку на мир».