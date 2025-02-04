Дилерский центр Subaru в Петербурге обновил помещение и уменьшился по площади

В Петербурге после обновления вновь открылся дилерский центр «Subaru Пискаревский». Теперь шоу-рум японского бренда занимает около 200 кв. метров, в то время как ранее площадь автосалона составляла 5,2 тыс. кв. м, сообщает специализированный Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксперты авторынка напомнили, что еще недавно «Субару Центр Пискаревский» был крупнейшим дилерским центром японской марки в Восточной Европе. Однако уже три года Subaru официально не поставляет автомобили в РФ, хотя представительство бренда продолжает работу в стране.

Новый дилерский центр Subaru располагается в одном здании с Exeed, который и занял основные площади, где ранее размещался японский бренд. Subaru переехал в более скромное по размерам помещение. В обновленном автосалоне марки представлен новый кроссовер Subaru Forester японского производства.

По данным аналитиков, в 2024 году продажи Subaru в Петербурге сократились в два раза по сравнению с предыдущим годом. За этот период в городе на Неве был зарегистрирован 71 новый автомобиль марки, из них основной объем — в первые четыре месяца (46 машин).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ближайшее время в Петербурге откроются четыре дилерских центра китайского бренда электрокаров и гибридов Avatr.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Avatr на четверых».

Андрей Цедрик