Сочинец победил на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе

Спортсмен из Сочи завоевал золото на Первенстве ЮФО по спортивной борьбе. Турнир памяти известных тренеров Федора Чакуриди и Александра Краснова прошел на базе спортивного комплекса «Лесное». Соревнования собрали более 300 юных спортсменов до 16 лет из Южного федерального округа, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сборная Краснодарского края, в составе которой выступали 30 сочинских борцов, продемонстрировала отличные результаты. Четыре спортсмена из Сочи завоевали призовые места. Арсений Корокозиди стал победителем в весовой категории 68 кг, а Сергей Эксузян завоевал «серебро» в весе 110 кг. Бронзовые медали получили Иван Панько в весовой категории 100 кг и Александр Умнов в весе 85 кг.

Призеры турнира получат путевки для участия в Первенстве России.

«Ъ-Сочи» писал, что хоккейный клуб «Сочи» на родном льду уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Матч закончился со счетом 1:2.

Мария Удовик