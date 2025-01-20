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В 2024 году в Татарстане реализовали 61 объект культуры на 5,2 млрд рублей

В 2024 году на территории Республики Татарстан реализовали 61 объект культуры на общую сумму 5,2 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин во время коллегии Минкульта Татарстана.

В список реализованных проектов входят 5 театров, 6 музеев и 1 церковь.

Коллегия Минкульта Татарстана проходит в новом здании Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала.

Влас Северин

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