Лавров сравнил название концепции «Америка прежде всего» с гитлеровским лозунгом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на фоне укрепления многополярности в мире Россия и США могли бы стать одними из «ответственных центров силы». Но для этого, по мнению министра, Вашингтону следует переосмыслить свои действия на международной арене. Он выразил обеспокоенность концепцией «Америка прежде всего», отметив ее тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В статье для журнала «Россия в глобальной политике» Сергей Лавров заявил, что только соблюдение Устава ООН позволит избежать новой мировой войны. Однако власти США, по его словам, намерены «ковбойскими наскоками» испытывать прочность «ооноцентричной системы».

«Название концепции "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию. Не говоря уже о том, что в таких высказываниях не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Вашингтона»,— указал министр.

Слоган «Америка превыше всего» («Америка прежде всего»; англ. America First) впервые использовал Вудро Вильсон в ходе президентских выборов еще в 1916 году. Во время первого президентского срока Дональда Трампа концепция «Америка превыше всего» стала официальной внешнеполитической доктриной США. Этот же слоган он использовал на выборах в 2024 году. В своей инаугурационной речи господин Трамп заявил, что «каждый день будет ставить Америку на первое место».