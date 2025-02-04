Суд отказал Людмиле Антиповой в переоценке акций компании «Эталон»

Арбитражный суд Москвы отказал удовлетворять требования Людмилы Антиповой, супруги бывшего владельца национализированной группы компаний ЧЭМК, к судебным приставам. Истец просил признать незаконным постановление об оценке ее имущества и отменить исполнительные производства о взыскании более 46 млрд руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 9 августа прошлого года. Ответчиками по иску выступили судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова, а также главное межрегиональное управление ФССП России. Людмила Антипова в суде заявляла, что в рамках дела о взыскании 46 млрд руб. неосновательного обогащения неверно оценили стоимость имущества, а именно — акций компании АО «Эталон», принадлежащих ей и Юрию Антипову. Вместе с заявлением она подала ходатайство о приостановлении продажи акций в рамках двух исполнительных производств.

Согласно документам суда, Людмиле Антиповой принадлежит 13,3 млн обыкновенных акций АО «Компания "Эталон"», а Юрию Антипову — более 4,5 млн акций. Суд приостановил исполнительные производства 24 сентября прошлого года, а 3 февраля 2025-го отказал в удовлетворении требований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций промышленных предприятий одной группы — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область).

Вскоре после изъятия заводов, Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля прошлого года удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с бывших собственников ЧЭМК. Помимо Людмилы и Юрия Антиповых, в список ответчиков также вошли их сын Михаил Антипов, Александр и Людмила Аристовы, Елена и Александр Кретовы, которые владели группой компаний «Ариант». До 2022 года холдинг входил в состав Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК). Она также управляла промышленной группой ЧЭМК.