Интерес жителей Удмуртии к китайским автомобилям вырос в 2,5 раза за год
Интерес жителей Удмуртии к китайским брендам автомобилей вырос в 2,5 раза в 2024 году относительно 2023-го. Как сообщают эксперты сервиса «Avito Авто», средняя цена новой машины из Поднебесной составила 3,2 млн руб. Отмечается, что показатель за год практически не изменился.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Наибольший интерес пользователи платформы демонстрировали к автомобилям марки Haval. На нее пришлась доля 27,5%. На 2-м месте — Changan с показателем 17,5%. На 3-м месте расположился GAC, доля 10,9%. Затем идут китайские марки Geely и Tank с долями 7,7% и 7,4% соответственно.
Самую высокую динамику за год показала марка Haval, интерес к которой вырос в 4,1 раза за указанный период.
Напомним, китайские марки автомобилей в декабре заняли верхние строчки топа спроса среди жителей Удмуртии. На общероссийском рынке на «китайцев» пришлось 60% продаж. Эксперты связывают динамику авторынка с локализацией автопроизводителей из Китая в России, конкуренцией между дилерами и завышенными планами продаж в конце года.
Подробнее об этом читайте в материале «"Китайцы" разогнали продажи».