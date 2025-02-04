Интерес жителей Удмуртии к китайским автомобилям вырос в 2,5 раза за год

Интерес жителей Удмуртии к китайским брендам автомобилей вырос в 2,5 раза в 2024 году относительно 2023-го. Как сообщают эксперты сервиса «Avito Авто», средняя цена новой машины из Поднебесной составила 3,2 млн руб. Отмечается, что показатель за год практически не изменился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольший интерес пользователи платформы демонстрировали к автомобилям марки Haval. На нее пришлась доля 27,5%. На 2-м месте — Changan с показателем 17,5%. На 3-м месте расположился GAC, доля 10,9%. Затем идут китайские марки Geely и Tank с долями 7,7% и 7,4% соответственно.

Самую высокую динамику за год показала марка Haval, интерес к которой вырос в 4,1 раза за указанный период.

Напомним, китайские марки автомобилей в декабре заняли верхние строчки топа спроса среди жителей Удмуртии. На общероссийском рынке на «китайцев» пришлось 60% продаж. Эксперты связывают динамику авторынка с локализацией автопроизводителей из Китая в России, конкуренцией между дилерами и завышенными планами продаж в конце года.

Подробнее об этом читайте в материале «"Китайцы" разогнали продажи».