«Китайцы» разогнали продажи

Китайские марки автомобилей в декабре заняли верхние строчки топа спроса среди жителей Удмуртии. На общероссийском рынке на «китайцев» пришлось 60% продаж. Эксперты связывают динамику авторынка с локализацией автопроизводителей из Китая в России, конкуренцией между дилерами и завышенными планами продаж в конце года. При этом на фоне роста цен и повышения ставок по автокредитованию общее падение рынка в 2025 году, включая китайские автомобили, по прогнозам экспертов составит от 10 до 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В топ-4 наибольшего интереса к новым авто среди жителей Удмуртии вошли китайские бренды Haval (11,5%), Changan (8,9%) и GAC (6,2%) в декабре 2024 года. Первое место сохранила за собой «Лада» с результатом 27,7%. Как следует из данных «Авито Авто», среди китайских моделей автомобилей пользователей чаще всего интересовал Haval Jolion.

Интерес к китайским брендам в регионе соответствует общероссийской динамике продаж. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи «китайцев» на авторынке России за 11 месяцев 2024 года выросли к аналогичному периоду 2023 года на 80% и составили 848 тыс. штук. Доля китайских автомобилей к декабрю 2024 года достигла 60% рынка. По итогам 2023 года этот показатель составлял 40%. В целом по авторынку относительно 2023 года также отмечен рост — на 48,4%, до 1,57 млн машин.

«Сейчас особенно заметна активность китайских производителей и их дилеров в продвижении автомобилей из Поднебесной. На данный момент доля новых китайских авто в предложении составляет уже 68%»,— отмечал в декабре руководитель направления «Новые авто» в «Авито Авто» Никита Ивахненко.

Исполнительный директор ООО «ИТС-Авто» Ильнар Галеев рассказал «Ъ-Удмуртия», что продажи китайских автомобилей марок OMODA и JAECOO в Удмуртии росли с января по сентябрь 2024 года, с последующим спадом к концу года. Общий рост продаж за год в автосалоне составил 72%.

Спикер также сообщил, что электрические и гибридные автомобили Evolute, поставлялись ограниченными партиями, но все равно также равномерно росли в течение года, показав результат в +38% к 2023 году. Продажи бренда премиальных китайских автомобилей VOYAH показывали стабильную динамику и не изменились в сравнении с 2023 годом. Новый премиальный бренд AITO SERES стартовал в июле 2024 года и демонстрировал рост от месяца к месяцу.

Наибольшее число продаж в «ИТС-Авто» в 2024 году пришлось на кроссоверы масс-брендов с классическим ДВС — OMODA C5 и JAECOO J7. Среди премиум-автомобилей лидировали гибридные VOYAH Free и АITO SERES M5. Спикер отметил, что на них пересаживаются люди, которые ранее отдавали предпочтение Mercedes и BMW.

«Однако внешние факторы — повышение банковских ставок, рост цен и повышение утилизационного сбора, а также падение доходов населения негативно сказались на продажах всех брендов. Результаты могли быть гораздо лучше, особенно в последние месяцы года»,— сказал господин Галеев.

Говоря о причинах роста популярности китайский брендов, эксперт отметил, что их качество и надежность возросли, в том числе по отзывам водителей, при этом сохранилось и ранее характерное для «китайцев» преимущество — соотношение цены и оснащенности автомобилей. Рост российского авторынка по итогам года он связывает именно с изменением отношения покупателей к авто из Китая.

«Как мы все знаем, существует пять стадий принятия чего-либо. И интерес к китайским автомобилям — не исключение. Отрицание, гнев, депрессию люди прошли в 2022-2023 годах, и в 2024-м ярко проявились стадии торга и принятия»,— сказал Ильнар Галеев.

Эксперт прогнозирует падение авторынка в 2025 году на 15% и среди основных причин называет внешнеэкономические факторы. По его словам падение затронет в первую очередь малоизвестные китайские бренды, в то время как у моделей Haval, Changan, Chery и OMODA оно будет не столь значительным.

Аналитическое агентство «Автостат» также прогнозирует падение российского авторынка в 2025 году – до 20%. Среди причин называются высокая инфляция, рост цен на товары и услуги, повышение утильсбора, снижение доступности автокредитов и отсутствие официальных поставок глобальных брендов.

По словам генерального директора автосалона «Кит» Никиты Пантюхина, до сентября 2024 года на авторынке наблюдалась положительная динамика продаж автомобилей. Однако с октября рекордные темпы начали сокращаться из-за высоких процентных ставок по кредитам.

По словам господина Пантюхина, с учетом ключевой ставки клиенты получают кредит на подержанную машину под 28-32%. Сложность получения автокредитов, по его словам, привела к падению продаж б/у автомобилей в регионе на 14% в декабре-январе в сравнении с октябрем-ноябрем.

Напомним, объем выдачи автокредитов в Удмуртии упал на 40% в четвертом квартале 2024 года относительно третьего, с 11,1 до 6,6 млрд руб. В целом по России результат за четвертый квартал составил 387,3 млрд руб. с падением относительно предыдущего квартала — на 44,9%. Как следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по объему выдачи автокредитов республика на 16-м месте среди российских регионов. В НБКИ связывают сокращение выдачи автокредитов с введением макропруденциальных ограничений (Ограничение доли рискованных займов.– «Ъ-Удмуртия») в отрасли с ростом утильсбора и рыночных ставок. Согласно сервису «Банки.ру», ставки по автокредитам на новые автомобили в Удмуртии колеблются от 20,9 до 47,3%, на подержанные машины — от 14,9 до 47,3%.

«Многие новые автоцентры закрываются, поскольку закуп машин совершается также на кредитные деньги. В результате при таких ставках маржи не остается»,— сказал господин Пантюхин.

По рынку новых машин в Удмуртии, по информации эксперта, ситуация аналогична и «даже сложнее», в том числе по китайским брендам. Общее падение темпов прироста объема продаж с сентября по декабрь 2024 года господин Пантюхин оценил в 15%.

«Китайские бренды сейчас находятся в стагнации по одной простой причине — большая конкуренция среди автосалонов. На один город приходится по два дилера, они между собой борются, демпингуют, продают машины "в ноль" для того, чтобы просто продать» — рассказал господин Пантюхин.

Эксперт прогнозирует, что падение продаж, отмеченное в конце года продолжится, как минимум до марта 2025 года. Возможности для роста показателя он видит только при снижении ключевой ставки.

Гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев связывает общегодовой рост продаж на российском авторынке с удержанием цен дилерами китайских марок. По его словам, автосалоны сохраняли в конце года цены на модели «себе в убыток».

Господин Матвеев отмечает, что в октябре 2024 ожидался резкий скачок цен, но его не случилось так как «дилерские и дистрибьюторские склады были заполнены машинами». Интерес покупателей в свою очередь, по мнению эксперта, подстегнула неопределенность будущего. Итогом стала отмена автосалонами спецпредложений и стабилизация спроса, что отразилось на падении продаж в декабре.

Цены на новые автомобили в 2025 году, по его мнению, вырастут в среднем на 15%, а на отечественные и китайские машины — на 10%. В связи с этим эксперт прогнозирует рост спроса на подержанные модели и предлагает владельцам 5-7 летних «европейцев» не откладывать их продажу.

Эксперт комитета Московской торгово-промышленной палаты, доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко считает, что увеличение доли продажи китайских машин с 5% в 2020 году до 60% в 2024-м, прежде всего, связано с локализацией производства.

«Geely открыла завод в Подмосковье, Chery наладила сборку в Черкесске, используя мощности Volkswagen в Калуге»,— напомнил спикер.

Другой представитель Финансового университета при правительстве России, доцент кафедры экономической теории Дмитрий Морковкин прогнозирует рост цен на автомобили на 10-15% в 2025 году как для новых импортных машин, так и подержанных. Главным фактором он считает рост утилизационного сбора на 70-85%.

«Ожидать снижения цен можно было бы в нескольких случаях: если инфляция замедлится, глобальные поставки компонентов восстановятся и производственные цепочки наладятся»,— отмечает господин Морковкин.

Он напомнил о росте затрат автовладельцев, включая бензин, стоимость обслуживания и ремонта, из чего делает вывод, что личный транспорт в России станет менее доступным для населения.

Дмитрий Горбунов