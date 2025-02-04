В январе медианная зарплата в Татарстане составила 70 тысяч рублей

Медианная заработная плата в Татарстане по итогам января составила 70 тыс. руб., что совпадает с ожиданиями людей, находящихся в поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

По состоянию на начало февраля на одну вакансию в Татарстане приходится 5,1 резюме.

В январе работодатели разместили 31,5 тыс. вакансий, что на 11% меньше за аналогичный период 2024 года. Соискатели за тот же период создали или обновили 159,7 тыс. резюме, и это на 36% больше, чем за январь 2024 года.

Средняя зарплата по России по итогам января снизилась на 1,9% до 73,4 тыс. руб.

Ранее сообщалось , что соискателей из Татарстана стали на треть чаще приглашать на работу в другие страны.

Артём Дергунов