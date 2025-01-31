Татарстанцев стали на треть чаще приглашать на работу в других странах

В 2024 году соискатели из Татарстана получили почти 24,9 тыс. приглашений на работу в иностранные организации, это на 37% больше, чем за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Первая пятерка стран, откуда соискатели из Татарстана получали приглашения на работу, выглядит следующим образом:

Казахстан (5,5 тыс. приглашений);

Беларусь (4,4 тыс. приглашений);

Турция (3 тыс. приглашений);

Узбекистан (2,7 тыс. приглашений);

Грузия (2,1 тыс. приглашений).

Также по сравнению с 2023 годом в 7 раз увеличилось количество приглашений из Китая и Таиланда — 1007 и 247 соответственно. Сербия показала пятикратный рост в сравнении с 2023 годом — 675 приглашений.

Чаще всего на работу в других странах вызовы получали менеджеры по продажам и по работе с клиентами (13% от всех приглашений), программисты и разработчики (10%), а также операторы колл-центров (5%).

В среднем предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила в 2024 году 51,7 тыс. руб. Но есть и специалисты, которым предлагали оплату в несколько раз выше: DevOps-инженеры (226 тыс. руб.), руководители группы разработки (201 тыс. руб.), дата-сайентисты (186,8 тыс. руб.), финансовые директора (155,5 тыс. руб.), директора по информационным технологиям (145,7 тыс. руб.), а на должности генерального директора и исполнительного директора предлагали 142,7 тыс. руб.

Пресс-службой отмечается, что в приведенных результатах речь идет именно о регионе, который был указан в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Артём Дергунов