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Ярославские власти не будут пересматривать диапазоны потребления электроэнергии

Министерство тарифного регулирования Ярославской области не будет пересматривать установленные на 2025 год границы диапазонов потребления электроэнергии для населения. Об этом говорится в ответе министерства депутату областной думы Павлу Исаеву. Ранее депутат предупредил власти о резком росте затрат домохозяйств, которые используют электричество для отопления.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ответ министерство сообщило, что предельные диапазоны установлены постановлением правительства России, Ярославская область выбрала максимальные значения границ. «Регион имеет право снизить величину первого и второго диапазонов потребления менее максимальных значений, как и принято в ряде регионов, но не имеет права их превысить», — говорится в ответе министерства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что границы диапазонов с января 2025 года были снижены с 5000 до 3900 кВт•ч в месяц и с 12000 до 6000 кВт•ч в месяц, а с июля вырастут и тарифы на электроэнергию. В министерстве считают, что новые границы затронут не более четырех тысяч домохозяйств.

«По фактическим данным гарантирующих поставщиков за 2023 год пороговое значение в 3500 кВт•ч в месяц было превышено 4 тысячами домохозяйств из более 690 тыс. При этом необходимо обратить внимание, что расчет платы за электроэнергию до 3900 кВт•ч тарифицируется по 1 диапазону потребления и только превышение данной величины тарифицируется по 2 диапазону и далее по 3 диапазону потребления», — отметили в министерстве.

Министерство сообщило, что в ряде регионов ЦФО установлены более жесткие границы диапазонов. В Воронежской области первый диапазон заканчивается на отметке 1600 кВт•ч, в Ивановской области — 1000 кВт•ч, в Калужской области — 1200 кВт•ч и т. д.

Антон Голицын

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