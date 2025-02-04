Работников управления аэропортов Вашингтона задержали из-за видео авиакатастрофы

Двух сотрудников Управления аэропортов Вашингтона задержали за передачу телеканалу CNN видео столкновения пассажирского самолета PSA Airlines с военным вертолетом Sikorsky UH-60 Black Hawk, сообщает ABC News. Их обвинили в незаконном доступе и копировании записей катастрофы, которая произошла 30 января.

По данным Daily Mail, речь идет о 21-летнем Мохаммеде Ламин Мбенге и 45-летнем Джонатане Савое. Господина Мбенге первоначально поместили в центр содержания под стражей, но позже опустили. Господина Савоя освободили по решению суда.

На борту столкнувшегося с вертолетом лайнера были 64 человека. Экипаж вертолета состоял из трех человек. Все они погибли. Известно, что жертвами авиакатастрофы стали три гражданина России: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская.

Подробности авиакатастрофы — в материале «Ъ» «Вертолет не пропустил лайнер».