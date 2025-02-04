В мэрии Краснодара прокомментировали лидерство города по уровню развития ГЧП

На прошлой неделе на цифровой платформой «Росинфра» вышел рейтинг городов России по уровню развития государственно-частного партнерства, в котором Краснодар занял 10-е место, поднявшись за год на три строчки. Власти столицы Кубани, комментируя результаты рейтинга, заявили, что в городе муниципально-частное партнерство развивается с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Механизм взаимовыгодного сотрудничества между городской властью и бизнесом доказал свою эффективность. Город инициирует общественно значимые проекты и привлекает предприятия для финансирования, управления и эксплуатации объектов инфраструктуры»,— отметил начальник управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Василий Литвинов. По его словам, за счет ГЧП город получает нужные ресурсы и технологии для решения социально-экономических задач и развития экономики, а частный сектор может участвовать в прибыльных проектах.

В Краснодаре реализуют четыре концессионных соглашения на общую сумму более 67 млрд руб. Одной из масштабных является концессия с ООО «Синара-ГТР Краснодар», в рамках которой строят 35,6 км трамвайных линий и планируют купить 100 единиц подвижного состава. Совокупный бюджет транспортной концессии составляет 28,4 млрд руб. Уже построено 1,4 км трамвайной линии от Западного депо до улицы Красных Партизан. В 2024 году в Краснодар поставили 40 трамвайных вагонов, 20 из них запустили на городских маршрутах.

Еще одно масштабное концессионное соглашение по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения заключено с компанией «Краснодар Водоканал» на 49 лет. После реализации проекта в городе должно улучшиться качество питьевой воды и очистки сточных вод, а также надежность и энергоэффективность ресурсоснабжения. Всего планируют привлечь более 36 млрд руб.

В 2025 году в экономику Краснодара планируют инвестировать 316 млрд руб. Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, одной из приоритетных отраслей является промышленность, на которую приходится 11 инвестпроектов.

Татьяна Ручкина