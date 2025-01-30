Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Краснодар и Новороссийск попали в десятку городов РФ по развитию ГЧП

Новороссийск и Краснодар заняли 9-е и 10-е места в рейтинге городов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2024 году, следует из исследования ВЭБ.РФ и Национального центра ГЧП.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По развитию институциональной среды и нормативно-правовой базы Новороссийск (94,3 балла) занял первое место среди городов, а Краснодар (83,5 балла) — шестое. В рейтинге опыта реализации проектов города получили 34,69 и 35,61 балла соответственно.

В двадцатку лучших городов попал Армавир, набрав 70 баллов по направлению ИС и НПБ, 23,5 балла по опыту реализации проектов и итоговый результат в 37,48%. В рейтинг также вошли Анапа (42-е место), Сочи (76-е) и Майкоп (175-е).

Эксперты оценивают готовность муниципалитетов привлекать частные инвестиции с использованием механизмов ГЧП. В исследовании участвуют 208 городов. Участие в нем могут принять любые муниципалитеты, где действуют преференциальные экономические режимы, включая территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ).

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...