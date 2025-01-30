Краснодар и Новороссийск попали в десятку городов РФ по развитию ГЧП

Новороссийск и Краснодар заняли 9-е и 10-е места в рейтинге городов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в 2024 году, следует из исследования ВЭБ.РФ и Национального центра ГЧП.

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По развитию институциональной среды и нормативно-правовой базы Новороссийск (94,3 балла) занял первое место среди городов, а Краснодар (83,5 балла) — шестое. В рейтинге опыта реализации проектов города получили 34,69 и 35,61 балла соответственно.

В двадцатку лучших городов попал Армавир, набрав 70 баллов по направлению ИС и НПБ, 23,5 балла по опыту реализации проектов и итоговый результат в 37,48%. В рейтинг также вошли Анапа (42-е место), Сочи (76-е) и Майкоп (175-е).

Эксперты оценивают готовность муниципалитетов привлекать частные инвестиции с использованием механизмов ГЧП. В исследовании участвуют 208 городов. Участие в нем могут принять любые муниципалитеты, где действуют преференциальные экономические режимы, включая территории опережающего развития (ТОР) и особые экономические зоны (ОЭЗ).

Анна Гречко