Гордума Краснодара согласовала заключение концессии с «Краснодар Водоканалом»

Депутаты гордумы Краснодара согласовали заключение концессионного соглашения между мэрией и ООО «Краснодар Водоканал». Об этом стало известно по итогам очередного 64-го заседания гордумы.

«Не секрет, что сети водоснабжения и водоотведения в Краснодаре изношены на 45-50%. Конечно, они требуют реконструкции, а она обязательно предусматривает привлечение инвестиций»,— отметил председатель комитета по ЖКХ, ТЭК, экологии и окружающей среды Дмитрий Орешкин.

По его словам, именно привлечение инвестиций на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения станет одним из основных плюсов трансформации договоров аренды в концессионном соглашении. Также есть возможность привлечь дополнительные источники финансирования из средств федерального бюджета. Кроме того, предусматривается долгосрочное тарифное регулирование.

Татьяна Ручкина, Вячеслав Рыжков

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