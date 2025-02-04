Суд продлил арест пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве

Мособлсуд продлил срок ареста пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману, обвиняемому в убийстве сводного брата и бабушки, до 19 апреля, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. По данным агентства, Роман Микоян после ареста сменил фамилию: в документах СКР он фигурирует как Ткаченко, это фамилия его бабушки.

Тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко были найдены в подмосковной деревне Крюково 19 октября 2023 года. По подозрению в убийстве задержали пасынка музыканта. Он признал вину и сказал, что мотивом послужил давний семейный конфликт. В том же месяце его отправили под арест. Стас Намин говорил, что не усыновлял его и что пасынок «всегда был отморозком и мерзким человеком».

Подробности дела — в материале «Ъ» «Убийство родственников Стаса Намина разобьют по минутам».