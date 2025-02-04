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Коммерсантъ FM
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Vulture: бывшая няня сына Нила Геймана подала на него в суд

Скарлетт Павлович, работавшая няней в семье британского писателя Нила Геймана и обвинившая его в изнасилованиях, подала против него иск в суд, сообщает журнал Vulture. Госпожа Павлович обвинила его в торговле людьми, сексуализированном насилии, нападении, изнасиловании и принуждении.

Также она подала иск против его бывшей жены Аманды Палмер, обвинив ее в том, что она познакомила няню с ним и не предупредила ее о его неподобающем сексуальном поведении. В иске говорится, что Скарлетт Павлович, «по сути, была экономической заложницей Палмера и Геймана». Утверждается, что поведение писателя по отношению к няне «было направлено на принуждение Скарлетт к сексуальным услугам и бесплатному уходу за детьми»: ее «заставили поверить, что если она не выполнит работу и услуги (сексуального характера.— "Ъ"), то ей будет нанесен серьезный вред».

Кроме того, няня заявила, что писатель и его бывшая жена не платили ей в течение многих месяцев после окончания трудовых отношений. В иске сказано, что госпожа Павлович имеет право на возмещение ущерба в размере, который определит суд, но который «обоснованно считается больше $1 млн». Эта сумма, как считает защита, полагается ей в том числе за физический, эмоциональный и психологический ущерб, «прошлые и будущие экономические потери, полученное посттравматическое стрессовое расстройство, тревогу и депрессию», а также потерю возможностей карьерного роста.

Скандал разгорелся в июле 2024 года, когда британское издание Tortoise опубликовало подкаст, в котором две женщины обвинили Нила Геймана в насилии. В январе 2025-го стало известно, что пострадавших было восемь. В том же месяце Vulture опубликовал большой материал о насилии, с которым столкнулась Скарлетт Павлович во время работы няней. Писатель все обвинения отвергает.

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