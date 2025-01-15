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Коммерсантъ FM
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Писатель Нил Гейман отрицает обвинения в сексуализированном насилии

Известный английский писатель Нил Гейман впервые прокомментировал обвинения в сексуализированном насилии в адрес него. Вчера, 14 января, автор «Песочного человека», «Благих знамений» и «Коралины» заявил, что никогда не вступал в сексуальные отношения без согласия.

Нил Гейман

Нил Гейман

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

Нил Гейман

Фото: Charles Sykes / Invision / AP

«До сих пор я молчал как из уважения к людям, которые делились своими историями, так и из желания не привлекать еще больше внимания к большому количеству дезинформации»,— написал господин Гейман.

Скандал разгорелся в июле 2024 года, когда британское издание Tortoise опубликовало подкаст, в котором две женщины обвинили писателя в сексуализированном насилии. Согласно опубликованному 13 января материалу New York Magazine, пострадавших было восемь. Через пресс-секретаря писатель заявил журналу, что считал эти сексуальные отношения добровольными.

Ранее господин Гейман выступал в защиту женщин и высказывался в поддержку феминизма. Осенью на фоне обвинений Disney приостановила работу над фильмом «История с кладбищем», утверждает Variety. Disney тогда от комментариев отказалась.

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