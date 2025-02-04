Россельхознадзор забраковал 9 тыс. тонн пшеничного зерна

В Свердловской области Россельхознадзор аннулировал декларацию о соответствии на партию зерна пшеницы объемом 9 тыс. тонн после выявления недостоверных сведений и нарушений требований технического регламента о безопасности зерна, сообщили в Уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Декларация была зарегистрирована производителем зерна «Галкинское» из Камышловского района на партию пшеницы урожая 2024 года для кормовых целей. Однако при проверке инспекторы установили, что образец был отобран 7 августа и отправлен в лабораторию на следующий день — до начала уборки зерна в регионе. Кроме того, образец не исследовали на соответствие показателям безопасности.

Россельхознадзор признал декларацию недействительной и объявил предостережение «Галкинскому» о недопустимости нарушений законодательства.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области намолотили с полей 806,4 тыс. тонн зерна, что на 108,9 тыс. тонн больше показателей предыдущего года. Общая площадь посевов в регионе составила порядка 400 тыс. га, из которых 337 тыс. га заняты зерновыми и зернобобовыми культурами.

Ирина Пичурина