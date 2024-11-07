В Свердловской области намолотили 806,4 тыс. тонн зерна в 2024 году

В 2024 году в Свердловской области намолотили с полей 806,4 тыс. тонн зерна, что на 108,9 тыс. тонн больше показателей прошлого года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что зерновые и технические культуры собраны со значительным превышением плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Также в области собрали 231,1 тыс. тонн картофеля и 33,1 тыс. тонн овощей открытого грунта. Общая площадь посевов в регионе составила порядка 400 тыс. га, из которых 337 тыс. га заняты зерновыми и зернобобовыми культурами, 49,9 тыс. га — масличными культурами, 11,8 тыс. га — картофелем, овощи открытого грунта аграрии высадили на площади 1,1 тыс. га.

Урожай кормовых культур был собран с территорий на 362 тыс. га. Всего сельхозтоваропроизводители заготовили 1,2 млн тонн сенажа, 812 тыс. тонн силоса и 160 тыс. тонн сена для скота.

На уборке урожая было задействовано более 6 тыс. единиц техники. «Аграрии региона ежегодно обновляют парк спецтехники, и в 2024 году они приобрели более тысячи единиц на общую сумму свыше 3,8 млрд руб.»,— отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Всего в 2024 году на поддержку уральских аграриев будет направлено около 5 млрд руб., в том числе 3,7 млрд руб. из регионального и 1,2 млрд руб. из федерального бюджетов.

Накануне полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога сообщил, что урожайность основных сельскохозяйственных культур на Урале в этом году превысила показатели 2023 года. На 5 ноября в уральских регионах намолочено почти 6,5 млн тонн зерна и зернобобовых, а общая урожайность составляет 19,5 центнеров с гектара.

Ирина Пичурина