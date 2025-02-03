В Свердловской области произошло 15 пожаров за сутки

На территории Свердловской области ликвидировали 15 пожаров за прошедшие сутки. Также спасатели реагировали на четыре ДТП, в результате которых пострадали восемь человек, один скончался, четырех спасли, сообщили в МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На жилой сектор пришлось 53% пожаров, пострадавших нет. Короткое замыкание электропроводки и аварийный режим работы электрооборудования стали причинами 37% пожаров.

В Алапаевске на улице Пушкина сгорела частная баня на площади 24 кв. м, огонь ликвидировали за 10 минут 11 пожарных и две единицы техники. В селе Большебрусянское на улице Ленина горели надворные постройки на площади 12 кв. м, четверо пожарных с двумя единицами спецтехники справились с огнем за девять минут. В Верхней Салде на улице Металлургов загорелись жилой дом, баня и надворные постройки на общей площади 99 кв м. Пожар ликвидировали за 35 минут восемь пожарных и две единицы техники.

Кроме того, 12% пожаров произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Так, в поселке Полеводство на улице Векторной горели мусор в неэксплуатируемом здании, площадь пожара составила 20 кв. м, огонь потушили за 18 минут девять специалистов и две единицы техники.

Причины остальных пожаров устанавливают дознаватели.

Напомним, на выходных в Екатеринбурге произошел пожар на кровле административного здания на улице Учителей. Площадь возгорания достигла 360 кв. м. Пострадавших в пожаре нет.

Ирина Пичурина