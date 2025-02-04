ФСБ рассекретила документы об охране Сталина по пути на Ялтинскую конференцию

Федеральная служба безопасности опубликовала документы о подготовке в 1945 году властей СССР к конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции в Ялте. Многие из опубликованных документов имели гриф «совершенно секретно» — в том числе о том, как обеспечивалась безопасность Иосифа Сталина. Выдержки из материалов приводят «РИА Новости» и ТАСС.

Ялтинская конференция проходила с 4 по 11 февраля. Поезд делегации во главе со Сталиным отправился из Москвы, согласно документам, в 16:30 мск 29 января. Документ о мерах безопасности следования состава утвердил генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Берия 28 января.

В поезд входило 12 вагонов: в голове и хвосте располагалось по одной бронеплощадке. Персональные вагоны были у Сталина, Берии, наркома иностранных дел Вячеслава Молотова и группы Генштаба во главе с генералом армии Алексеем Антоновым.

На пути следования вместо фамилий Сталина, Молотова, Берии и Антонова, названия населенных пунктов, время прибытия и отправления — ставился пробел. Сведения вписывались от руки непосредственно перед отправкой документа по запросу адресата.

Начальником охраны поезда был Николай Власик, в НКГБ он возглавлял 1-ый отдел 6-го управления — личная охрана Сталина. У него в подчинении на маршруте было 140 сотрудников управления. Комендант поезда — полковника госбезопасности Анатолий Есиава, его помощники — офицеры НКГБ, которые неотлучно контролировали работу паровозной бригады. Весь личный состав таких бригад — на пути их было несколько — проверялся, «компрометирующих материалов ни на кого» не было.

По маршруту следования поезда была организована «чекистско-войсковая охрана»: 679 чекистов-транспортников, семь розыскных групп — 35 человек, 1078 работников железнодорожной милиции, 2691 бойцов войск НКВД по охране железных дорог.

Помимо поезда делегации было еще два состава: контрольный — он шел впереди, так проводилась оценка дорожного полотна, и паровоз «хвостового прикрытия» с двумя вагонами, в них были 20 автоматчиков 6-го управления и резерв начальника охраны Власика. Контрольный поезд следовал на один перегон впереди поезда делегации. Средняя скорость основного состава по документам была 33,3 км/ч, длительность поездки — 44 часа. Время прибытия в Симферополь — 12:30 31 января.