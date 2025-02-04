Российские хоккеисты Бобровский и Куликов встретились с Трампом в Белом доме

Российские хоккеисты «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов вместе с командой посетили Белый дом, где президент США Дональд Трамп поздравил их с победой в НХЛ. Трансляция приема велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Игроки «Флориды» подарили президенту золотую клюшку и два хоккейных свитера — с номерами 47 и 45-47, символизирующими первый и второй сроки Трампа. Бобровский и Куликов стояли в первом ряду во время речи главы государства.

В конце июня 2024 года «Флорида» стала чемпионом НХЛ, обыграв «Эдмонтон» в семи матчах серии со счетом 4-3. В составе команды также выступал Владимир Тарасенко, который не присутствовал на приеме из-за перехода в «Детройт». Для Бобровского и Куликова это первый Кубок Стэнли в карьере.

Сергею Бобровскому 36 лет. Он играет за «Флориду» с 2019 года. Вратарь ранее выступал за «Филадельфию», «Коламбус», «Везина Трофи». В 2013 и 2017 годах признавался лучшим вратарем регулярного сезона НХЛ. Дмитрию Куликову 34 года. Он присоединился к команде «Флорида Пантерз» в 2023 году. В своей карьере выступал за «Баффало», «Виннипег», «Нью-Джерси» и другие клубы НХЛ.