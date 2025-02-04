Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5050. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3780. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3735. 9 (9). Томми Пол (США) — 3495. 10 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3220. 11 (11). Григор Димитров (Болгария) — 3110. 12 (13). Стефанос Циципас (Греция) — 3005. 13 (14). Бен Шелтон (США) — 2980. 14 (12). Хольгер Руне (Дания) — 32970. 15 (15). Юго Эмбер (Франция) — 2865. 16 (16). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2680. 17 (17). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 18 (18). Фрэнсис Тиафо (США) — 2560. 19 (19). Артюр Фис (Франция) — 2330. 20 (20). Карен Хачанов — 2310… 69 (68). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5288. 5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4893. 6 (6). Джессика Пегула — 4861. 7 (7). Мэдисон Кис (обе — США) — 4680. 8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095. 9 (9). Эмма Наварро (США) — 3709. 10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588. 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3321. 12 (12). Даниэль Коллинз (США) — 3207. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2973. 14 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2783. 15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665. 16 (16). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 17 (19). Каролина Мухова (Чехия) — 2344. 18 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304. 19 (17). Донна Векич (Хорватия) — 2273. 20 (21). Людмила Самсонова — 2130… 25 (30). Екатерина Александрова — 1888… 26 (23). Анастасия Павлюченкова — 1841... 32 (33). Анастасия Потапова — 1494... 52 (51). Вероника Кудерметова — 1118… 59 (58). Полина Кудерметова — 1011… 69 (68). Камилла Рахимова — 927… 71 (83). Анна Блинкова — 916… 77 (75). Эрика Андреева (все — Россия) — 883.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.