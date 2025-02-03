Актер Юра Борисов прилетел в Петербург на презентацию нового фильма
Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов прилетел в Петербург. Об этом сообщает «Фонтанка».
77-й международный Каннский кинофестиваль. Актер Юра Борисов на премьере фильма «Анора»
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Актер в этот вечер представляет новый фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Показ назначен в Михайловском театре.
«Правило — сегодня никаких дуэлей»,— напомнил актер.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 февраля в Петербурге стартовали съемки фильма «Ангелы Ладоги». Масштабный проект рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны.