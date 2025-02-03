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Актер Юра Борисов прилетел в Петербург на презентацию нового фильма

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов прилетел в Петербург. Об этом сообщает «Фонтанка».

77-й международный Каннский кинофестиваль. Актер Юра Борисов на премьере фильма «Анора»

77-й международный Каннский кинофестиваль. Актер Юра Борисов на премьере фильма «Анора»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

77-й международный Каннский кинофестиваль. Актер Юра Борисов на премьере фильма «Анора»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Актер в этот вечер представляет новый фильм «Пророк. История Александра Пушкина». Показ назначен в Михайловском театре.

«Правило — сегодня никаких дуэлей»,— напомнил актер.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 февраля в Петербурге стартовали съемки фильма «Ангелы Ладоги». Масштабный проект рассказывает о подвиге спортсменов-буеристов в годы Великой Отечественной войны.

Дарья Астанина

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