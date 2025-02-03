Из «Волгонефти-239» выкачали все горюче-смазочные материалы и технические смеси

Из кормовой части танкера «Волгонефть-239» удалили все горюче-смазочные материалы и технические смеси. Корабль полностью зачищен и готов к демонтажу, сообщил директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Он рассказал, что с корабля куски металлической обшивки снимают большими секциями. Их подготавливают к погрузке для дальнейшей отправки на завод по переработке металла.

«У нас срок стоит до 31 марта, но с учетом поддержки, которую нам оказывают, и темпов работ, которые удалось набрать, разбор танкера мы завершим быстрее»,— говорит Дмитрий Кириенко. По его словам, зачистку корабля сотрудники компании завершили за четыре дня вместо планируемых 10.

Татьяна Ручкина