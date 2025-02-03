Путин освободил Вуколова с должности заместителя главы Минюста

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции России. Текст указа размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С 2013 года господин Вуколов работал руководителем Федеральной службы по труду и занятости (Роструд). В апреле 2019 года стал замминистром труда. С 21 сентября 2021 года Всеволод Вуколов назначен на роль заместителя министра юстиции РФ.

На должности заместителя министра юстиции Всеволод Вуколов выступал за запрет идеологии чайлдфри. По словам господина Вуколова, отказ от подобных идей необходим для защиты ценностей российского общества. Он также отмечал необходимость закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре.