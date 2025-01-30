Возбуждено уголовное дело о поджоге кофейни в центре Воронежа

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве. В основу дела лег пожар в кофейне сети Buntaro на улице Плехановской, 6 в облцентре, произошедший утром 29 января.

По предварительным данным, 20-летняя горожанка совершила поджог в кофейне с помощью легковоспламеняющейся жидкости. В этот момент там находились работники заведения и посетители. В результате пожара возможная фигурантка и две девушки в возрасте 17-ти и 22-х лет получили ожоги различной степени тяжести, их доставили в медучреждения.

В региональном главке МЧС уточнили, что огонь повредил помещение кофейни на площади 40 кв. м. Информация о возгорании поступила к спасателям в 11:09, ликвидацию объявили в 11:21.

Алина Морозова