«Пациентам часто требуется медпомощь, которую они не в состоянии оплатить»

Конституционный суд (КС) России подтвердил право жертв врачебных ошибок на лечение вне системы ОМС. Поводом стал иск Романа Ромаданова. Пациенту сломали челюсть в частной стоматологии, после чего он обратился за помощью в горбольницу. Там ему помогли, но за лечение пришлось заплатить, так как ОМС не покрывало эти расходы. Районный суд постановил расторгнуть договор с частной клиникой, взыскав с нее около 200 тыс. руб. Однако вышестоящие суды отменили это решение. Юрист, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук считает выводы КС логичными и актуальными.

Николай Чернышук

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«Продолжается формирование судебной практики взыскания компенсации за некачественное оказание медицинской помощи. Постановление Конституционного суда РФ — закономерное развитие все еще молодого в нашей стране медицинского права.

Логичные и актуальные выводы, изложенные в определении Конституционного суда, задают тон судебной практики и согласуются с общими изменениями правовой системы. Пациент имеет право на выбор метода лечения, как и способа устранения последствий некачественной медпомощи.

Перегибы в вопросах определения размеров компенсации встречаются часто. Кроме рассмотренного Конституционным судом дела, суды часто отказывают в компенсации предстоящих расходов, взыскание которых предусмотрено ст. 15 Гражданского кодекса РФ (возмещение убытков). Пациентам часто требуется лечение, которое они не в состоянии оплатить, так часто бывает в случае дефектов при проведении пластических операций, где стоимость исправлений может составлять миллионы рублей. Суды в этих случаях ссылаются на то, что пациент может взыскать компенсацию после необходимых коррекционных операций, на которые фактически у пациента нет средств. Таким образом, пациент не может оплатить операцию и нарушается его право на получение соответствующих компенсаций.

Устранение Конституционным судом одного пробела в законодательстве существенно повлияет на практику и может создать условия для повышенного внимания к оставшимся проблемам».