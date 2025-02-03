«Пациентам часто требуется медпомощь, которую они не в состоянии оплатить»
Юрист Николай Чернышук — о праве на компенсацию расходов на лечение за свой счет
Конституционный суд (КС) России подтвердил право жертв врачебных ошибок на лечение вне системы ОМС. Поводом стал иск Романа Ромаданова. Пациенту сломали челюсть в частной стоматологии, после чего он обратился за помощью в горбольницу. Там ему помогли, но за лечение пришлось заплатить, так как ОМС не покрывало эти расходы. Районный суд постановил расторгнуть договор с частной клиникой, взыскав с нее около 200 тыс. руб. Однако вышестоящие суды отменили это решение. Юрист, заместитель председателя экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, директор центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук считает выводы КС логичными и актуальными.
«Продолжается формирование судебной практики взыскания компенсации за некачественное оказание медицинской помощи. Постановление Конституционного суда РФ — закономерное развитие все еще молодого в нашей стране медицинского права.
Логичные и актуальные выводы, изложенные в определении Конституционного суда, задают тон судебной практики и согласуются с общими изменениями правовой системы. Пациент имеет право на выбор метода лечения, как и способа устранения последствий некачественной медпомощи.
Перегибы в вопросах определения размеров компенсации встречаются часто. Кроме рассмотренного Конституционным судом дела, суды часто отказывают в компенсации предстоящих расходов, взыскание которых предусмотрено ст. 15 Гражданского кодекса РФ (возмещение убытков). Пациентам часто требуется лечение, которое они не в состоянии оплатить, так часто бывает в случае дефектов при проведении пластических операций, где стоимость исправлений может составлять миллионы рублей. Суды в этих случаях ссылаются на то, что пациент может взыскать компенсацию после необходимых коррекционных операций, на которые фактически у пациента нет средств. Таким образом, пациент не может оплатить операцию и нарушается его право на получение соответствующих компенсаций.
Устранение Конституционным судом одного пробела в законодательстве существенно повлияет на практику и может создать условия для повышенного внимания к оставшимся проблемам».