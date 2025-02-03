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За три года на развитие кубанской промышленности направили 9 млрд рублей

За последние три года промышленность стала одной из ключевых отраслей экономики Краснодарского края. За последние три года власти направили на развитие отрасли почти 9 млрд руб., сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале по итогам совещания с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и посещения Южного завода тяжелого станкостроения в Краснодаре.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

Губернатор Кубани отметил, что из краевого бюджета выделили деньги на субсидии, из Фонда развития промышленности региона — на гранты и льготные займы. В этом году власти края планируют докапитализировать фонд до 10 млрд руб. Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе продолжают развивать промпарки, в крае работают восемь индустриальных и два промтехнопарка.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров и губернатор Краснодарского края посетили Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре, который входит в тройку крупнейших в стране и является ведущим на юге России. На предприятии сделали полный цикл создания станков — от проектирования до производства и пусконаладки. Гендиректор Юрий Коваль рассказал, что мощности завода позволяют выпускать ежегодно до 80 единиц оборудования.

Татьяна Ручкина

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