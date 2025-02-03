Мантуров: нужно запретить покупку зарубежного оборудования при наличии российского

Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров провел в Краснодарском крае совещание по развитию станкоинструментальной промышленности. На нем он заявил, что необходимо нормативно запретить приобретать иностранное оборудование при наличии российского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Как передает пресс-служба правительства РФ, в последние 10 лет российская отрасль станкостроения непрерывно растет. По итогам 2024 года стоимость производства станков увеличилась на 40%, инструмента — более чем на 10%. Первый вице-премьер заявил, что у российских производителей сейчас высокая загрузка, поскольку со стороны ОПК сформированы массовые заказы.

Денис Мантуров отметил, что для выхода на плановые показатели нужно синхронизировать усилия науки, государства, регионов, институтов развития и производственного сектора. Он посоветовал заводам за счет мер нацпроекта максимально осваивать новые линейки продукции и технически переоснащать собственные мощности, а заказчикам с опережением формировать техзадания и отдавать «безусловный приоритет в закупках российским станкам». «Пока, к сожалению, много случаев приобретения импорта при наличии на рынке своих аналогов»,— заявил Денис Мантуров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что региону при поддержке правительства России удалось сделать промышленность одной из ключевых отраслей экономики наряду с аграрной и курортной сферой. В этом году власти края планируют увеличить капитализацию краевого фонда развития промышленности до 10 млрд руб. «Продолжаем развивать сеть промышленных парков. В крае уже действует восемь индустриальных парков и два промтехнопарка»,— сказал глава Кубани.

Губернатор региона и первый вице-премьер посетили Южный завод тяжелого станкостроения, основные производственные корпуса которого находятся на территории бывшего станкостроительного завода имени Г. М. Седина. В прошлом году в индустриальном парке «ВБ Кубань» в эксплуатацию ввели новый филиал ЮЗТС. Первому вице-премьеру показали разработанные и произведенные заводом в 2023 году горизонтальный фрезерно-расточной обрабатывающий центр и пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр. Все станки комплектуются системой ЧПУ, разработанной отечественной компанией «Мехатроника». Также Денису Мантурову продемонстрировали разработанные 3D-принтеры по металлу, которые работают по технологии селективного лазерного плавления. Комплексы полностью готовы к серийному производству с минимальными сроками поставки — до четырех месяцев. Сейчас специалисты разрабатывают многолазерные комплексы с большими зонами обработки. Для работы этих принтеров используют нержавеющие стали, алюминиевые, никелевые, титановые и медные сплавы.

За последний год на ЮЗТС увеличили производственные площади с 16 тыс. до 90 тыс. кв. м. Объемы производства с 2021 года с учетом текущих планов выросли в 14 раз.

Как отметили в правительстве, предприятие планирует запустить новый современный литейный цех для обеспечения собственного производства деталями. Технология их изготовления предусматривает операции, требующие литья. Еще одним приоритетным направлением является запуск контрактного производства, по которому ЮЗТС предложит рынку услуги по капремонту и реконструкции тяжелых станков.

Татьяна Ручкина