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В Сочи спасатели потушили крупный пожар в двухэтажном частном доме

В воскресенье, 2 февраля 2025 года, загорелся двухэтажный частный дом в Сочи. В 20:05 возгорание полностью ликвидировали, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 18:29 диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании в селе Раздольное на улице Тепличной. По прибытии первых спасателей в 18:46 стало известно, что огонь охватил двухэтажное частное домовладение на площади 300 «квадратов».

в 19:18 специалистам удалось локализовать возгорание. Полностью ликвидировали пожар в 20:05.

В операции по ликвидации возгорания принимали участие 28 сотрудников РСЧС и восемь единиц техники, а также 22 специалиста и шесть единиц техники от МЧС России.

«Ъ-Сочи» писал, что две недели назад на улице Видовая в Хостинском районе курорта загорелось здание. Тушением занимались 13 специалистов МЧС.

Мария Удовик

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