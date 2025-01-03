В 2024 году количество подписавших контракт с Минобороны дончан выросло вдвое

В 2024 году контракт с Министерством обороны России подписали вдвое больше жителей Ростовской области, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ

Точные цифры не называются, однако известно, что в ноябре ушедшего года на службу по контракту отправились, по данным Минобороны, порядка тысячи дончан. Среди желающих принять участие в специальной военной операции есть как уже имеющие боевой опыт граждане, так и те, кто впервые пробует себя в рои военнослужащего.

В середине ноября единовременную выплату контрактникам в регионе увеличили до 1,6 млн руб. С учетом федеральной поддержки сумма почти достигла 2 млн руб.

Дмитрий Ковалевский