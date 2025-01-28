На реконструкцию 214 световых объектов выделили 215 млн рублей в Сочи

В Сочи в 2024 году запланировали реконструкцию 214 объектов уличного освещения, из которых 69 специалисты обновят в первом квартале. На эти цели выделили 61 млн руб., сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Лазаревский район станет лидером количеству объектов, где проведут работы — здесь специалисты планируют восстановить 35 объектов, а также установить световые тоннели и подсвеченные качели на набережной реки Псезуапсе. В Центральном районе обновят 17 объектов, в Адлерском — 11, а в Хостинском — 6.

Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников отметил, что система уличного освещения курорта находится под постоянным контролем. При планировании работ специалисты учитывают обращения граждан и их предложения. В этом году на реконструкцию объектов выделили 215 млн руб.

Специалисты муниципального предприятия «Сочисвет» провели работы по модернизации 125 объектов наружного освещения в 2024 году: 24 в Адлерском районе, 49 в Лазаревском, 31 в Хостинском и 21 в Центральном. В результате было дооснащено 368 опор, установлено 908 светильников, проложено 31,4 км воздушных и 1,1 км кабельных линий. Сейчас предприятие управляет 744 км и 128 км кабельных линий освещения.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте улучшили качество мобильного интернета вдоль железной дороги между Туапсе и Сочи. Максимальное ускорение произошло в районах станций Вишневка, Лоо и Дагомыс.

Мария Удовик