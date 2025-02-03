АКРА впервые присвоила компании «Россети Урал» кредитный рейтинг AA+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «Россети Урал» кредитный рейтинг AA+(RU) с прогнозом «стабильный», говорится на сайте АКРА. Это самый высокий кредитный рейтинг за историю компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Рейтинг обусловлен сильной позицией компании в регионах присутствия, хорошими операционными показателями и низкой долговой нагрузкой. Сдерживающими факторами стали средний размер бизнеса и слабый денежный поток»,— говорится в пояснении.

Электросетевая компания «Россети Урал» работает на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Она имеет статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на период 2025–2029 годов.

По данным АКРА, рыночная доля тарифной выручки компании составляет около 80%. В сбытовой структуре преобладают промышленные потребители, благодаря чему обеспечивается низкий уровень просроченной дебиторской задолженности, который не превысил 1% выручки в 2023 году. Инвестиционные расходы составляют 14,5% выручки. Инвестиции в основном направлены на обеспечение высокого качества и надежности электроснабжения, а также своевременного технологического присоединения к электросетям.

В ноябре 2024 года новым генеральным директором компании «Россети Урал» стал Дмитрий Воденников. В интервью «Ъ-Урал» он подвел итоги работы компании в 2024 году и рассказал о планах на 2025 год.

Алексей Буров