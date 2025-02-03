Жителя Починковского округа арестовали по обвинению в убийстве из ружья

Тело 47-летнего жителя Починковского округа с огнестрельным ранением обнаружили в его квартире на улице Совхозной поселка Арзинка. Как сообщили в региональном СУ СК, по данному факту завели уголовное дело об убийстве по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в преступлении задержали 39-летнего жителя села. Как полагает следствие, 31 января он распивал алкоголь с жертвой в его квартире, и произошла ссора. Затем злоумышленник сходил к себе домой за ружьем, вернулся назад, но потерпевший вытолкнул его на лестничную площадку. Тогда фигурант выстрелил в жертву через дверь квартиры, от чего последний умер на месте.

Сейчас обвиняемый арестован.

Галина Шамберина