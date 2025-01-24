На судне в порту Азова обнаружили экстремистскую литературу

В порту Азова на судне, убывающем в Турцию, ростовские таможенники обнаружили экстремистскую литературу. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Издание на турецком языке было отпечатано в 2022 году в Стамбуле и находилось среди личных вещей в каюте второго помощника капитана (иностранного гражданина). Он собирался читать книгу во время плавания. Издание было изъято.

В отношении обвиняемого возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение установленных запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП РФ).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что через порты Ростовской области в 2024 году прошли 8 тыс. судов.

Ева Китаева