На капремонт Детской школы искусств в Бокситогорске выделили более 182 млн рублей

Из бюджета Ленобласти выделили более 182 млн рублей на капитальный ремонт Детской школы искусств и Центра дополнительного образования в Бокситогорске, сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующее распоряжение дал губернатор Александр Дрозденко.

По словам главы Ленобласти, нужно создавать такие условия в школах, чтобы ребята хотели учиться и делали это в комфортных, современно оборудованных помещениях. Капремонт двух учреждений завершат в 2026 году. Сейчас в Бокситогорской школе искусств обучается около 400 детей, в Центре дополнительного образования — 900 учащихся.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Дрозденко подписал распоряжение о создании совета, деятельность которого будет направлена на защиту традиционных ценностей, культуры и исторической памяти.

Андрей Маркелов