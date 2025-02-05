Ни холодно, ни горячо

На сообразительность стариков влияет множество факторов. Как выяснили ученые из института при Гарвардской медицинской школе, меньше всего проблем с головой у пожилых людей возникает, если они живут при температуре в диапазоне от 20 до 24 градусов Цельсия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отклонения за пределы этого диапазона удваивают риск рассеяния внимания, особенно это характерно для пожилых людей из семей с низкими доходами: они просто не могут позволить себе нормальный температурный режим. Ученые считают, что необходимо предоставлять надлежащее с точки зрения температуры жилье для пожилых людей, чтобы предотвратить снижение их когнитивных способностей.

Исследователи из Института исследований старения Хинды и Артура Маркусов, связанного с Гарвардской медицинской школой, провели годичное исследование, в котором приняли участие 47 взрослых в возрасте 65 лет и старше, проживающих в общественном жилье.

Ученые и фиксировали температуру в доме, и оценивали способности стариков удерживать внимание в течение дня. Когда температура держалась в диапазоне от 20 до 24 градусов Цельсия, пожилые люди не испытывали трудностей с концентрацией внимания на повседневных задачах.

И жаркие, и холодные условия за пределами этого диапазона ухудшали внимание, но участники эксперимента оказались особенно чувствительны к низким температурам. Ученые предположили, что более низкие температуры вызывают сужение кровеносных сосудов, что может ограничить приток крови к мозгу. Более низкие температуры также могут заставить клетки тела работать усерднее, пытаясь поддерживать правильную температуру. Поскольку клетки становятся менее эффективными с возрастом, клетки мозга получают меньше энергии. Если же температура слишком высокая, это может вызвать избыточное потоотделение и обезвоживание, что может негативно влиять на мозг.

«Наши результаты подчеркивают важность понимания того, как факторы окружающей среды, такие как температура в помещении, влияют на когнитивное здоровье у стареющего населения,— объясняет ведущий автор Амир Баниассади, научный сотрудник Института Маркусов.— Это исследование подчеркивает необходимость вмешательства в общественное здравоохранение и в жилищную политику: нужно отдать приоритет устойчивости к изменению климата для пожилых людей. По мере повышения глобальной температуры обеспечение доступа к контролируемой по температуре среде будет иметь решающее значение для защиты их когнитивного благополучия».

Возможные решения этой проблемы включают добавление технологий умного дома для обеспечения оптимальной температуры в домах, повышение энергоэффективности и расширение доступа к ресурсам охлаждения и отопления при необходимости.

По материалам статьи

Ольга Грибова