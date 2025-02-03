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Коммерсантъ FM
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Турецкая лира опустилась до исторического минимума

Курс турецкой лиры впервые опустился ниже 36 лир/$, следует из данных Investing.com. Это стало новым историческим минимумом.

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Francisco Seco / AP

По данным на 14:54 мск, курс валюты растет на 0,84%, до 35,9 лиры/$. Падение началось на фоне отчетности Института статистики Турции, который сообщил, что годовая инфляция в стране в январе составила 42,12%. Это оказалось выше прогноза, установленного на уровне 41,25%.

В начале 2023 года курс турецкой лиры составлял около 18 лир/$. Ее падение связывали с ослаблением валютного контроля со стороны правительства страны. В 2024 году национальная валюта Турции подешевела более чем на 18% по отношению к доллару.

В январе Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 250 базисных пунктов (б. п.), до 45%, что совпало с ожиданиями аналитиков. Ее сокращение на прошлом заседании (также на 250 б. п.) стало первым с февраля 2023-го. Решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики регулятор объяснил снижением инфляции.

Подробности — в материале «Ъ» «Ставка турецкого ЦБ продолжила снижение».

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