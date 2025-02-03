Возникший после атаки БПЛА пожар на Астраханском ГПЗ локализован

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин назвал контролируемой ситуацию в регионе после ночной атаки БПЛА. В его пресс-службе уточнили, что пожар на Астраханском газоперерабатывающем заводе был локализован, никто не пострадал.

Господин Бабушкин заверил, что угроз для жизни и здоровья персонала и населения близлежащих сел нет. По его словам, после сигнала об опасности БПЛА предприятие остановило свою работу, и это «позволило не допустить выбросов и избежать повреждения объектов химической опасности». Превышения норм показателей загрязняющих веществ не зафиксировано.

В пресс-службе губернатора добавили, что он посетил Астраханский газоперерабатывающий завод после атаки дрона. Уточняется, что приостановка работы предприятия прошла в штатном режиме.

Астраханский газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка» — крупнейший производитель газовой серы в России. Ежегодный уровень добычи газа составляет до 12 млрд куб. м, на заводе также выпускают бензин разного класса и топливо.

По данным Минобороны, силы ПВО в течение ночи 3 февраля уничтожили в Астраханской области семь БПЛА. Игорь Бабушкин говорил, что атакам подверглись в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. На фоне опасности атаки БПЛА аэропорт Астрахани приостанавливал работу.