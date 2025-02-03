В Лабытнанги закрыли авиакассу по техническим причинам

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по техническим причинам закрыли авиакассу, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Вы всегда можете воспользоваться официальным сайтом авиакомпании»,— сказано в сообщении.

Напомним, в январе на Ямале запустили новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс», который в зимний период свяжет Салехард и Лабытнанги и будет курсировать ежедневно с 7:00 до 20:30.

Ирина Пичурина