В Лабытнанги закрыли авиакассу по техническим причинам
В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по техническим причинам закрыли авиакассу, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Ямал».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Вы всегда можете воспользоваться официальным сайтом авиакомпании»,— сказано в сообщении.
Напомним, в январе на Ямале запустили новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс», который в зимний период свяжет Салехард и Лабытнанги и будет курсировать ежедневно с 7:00 до 20:30.