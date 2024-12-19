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Новый автобусный маршрут Салехард — Лабытнанги запустят с 1 января

Начиная с Нового года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют запустить новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс», который в зимний период свяжет Салехард и Лабытнанги, сообщил в своем Telegram депутат окружного заксобрания Денис Садовников.

Фото: telegram-канал Дениса Садовникова

Фото: telegram-канал Дениса Садовникова

Автобус №100э будет курсировать ежедневно с 7:00 до 20:30, стоимость проезда составит 100 руб. Он будет останавливаться на следующих остановочных пунктах:

  • Бульвар Победы (начальный);
  • Первомайская улица;
  • Ж/Д вокзал;
  • НТСН «Север»;
  • Аэропорт;
  • Гостиница «Юрибей»;
  • Рынок «Дары Ямала» (конечная).

«Идею по организации прямого маршрута фракция ЛДПР предложила в процессе проектирования регионального бюджета на 2025 год. В результате на данные цели дополнительно будут выделены 6,3 млн руб.»,— рассказал господин Садовников.

Кроме того, на летний период и межсезонье маршрут автобуса №5 «мкр. Удача — НТСН "Север"» продлят до паромной переправы, частоту движения автобуса №8 «Лабытнанги – переправа» увеличат до 30 минут в пиковые часы и до часа в остальное время.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО объяснили, что автобус между Салехардом и Лабытнанги запустят, когда толщина льда на переправе будет подходящей — необходимо троекратное увеличение грузоподъемности от массы микроавтобуса.

Ирина Пичурина

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