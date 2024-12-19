Новый автобусный маршрут Салехард — Лабытнанги запустят с 1 января
Начиная с Нового года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют запустить новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс», который в зимний период свяжет Салехард и Лабытнанги, сообщил в своем Telegram депутат окружного заксобрания Денис Садовников.
Фото: telegram-канал Дениса Садовникова
Автобус №100э будет курсировать ежедневно с 7:00 до 20:30, стоимость проезда составит 100 руб. Он будет останавливаться на следующих остановочных пунктах:
- Бульвар Победы (начальный);
- Первомайская улица;
- Ж/Д вокзал;
- НТСН «Север»;
- Аэропорт;
- Гостиница «Юрибей»;
- Рынок «Дары Ямала» (конечная).
«Идею по организации прямого маршрута фракция ЛДПР предложила в процессе проектирования регионального бюджета на 2025 год. В результате на данные цели дополнительно будут выделены 6,3 млн руб.»,— рассказал господин Садовников.
Кроме того, на летний период и межсезонье маршрут автобуса №5 «мкр. Удача — НТСН "Север"» продлят до паромной переправы, частоту движения автобуса №8 «Лабытнанги – переправа» увеличат до 30 минут в пиковые часы и до часа в остальное время.
Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО объяснили, что автобус между Салехардом и Лабытнанги запустят, когда толщина льда на переправе будет подходящей — необходимо троекратное увеличение грузоподъемности от массы микроавтобуса.