Новый автобусный маршрут Салехард — Лабытнанги запустят с 1 января

Начиная с Нового года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируют запустить новый автобусный маршрут «Обдорский экспресс», который в зимний период свяжет Салехард и Лабытнанги, сообщил в своем Telegram депутат окружного заксобрания Денис Садовников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Дениса Садовникова Фото: telegram-канал Дениса Садовникова

Автобус №100э будет курсировать ежедневно с 7:00 до 20:30, стоимость проезда составит 100 руб. Он будет останавливаться на следующих остановочных пунктах:

Бульвар Победы (начальный);

Первомайская улица;

Ж/Д вокзал;

НТСН «Север»;

Аэропорт;

Гостиница «Юрибей»;

Рынок «Дары Ямала» (конечная).

«Идею по организации прямого маршрута фракция ЛДПР предложила в процессе проектирования регионального бюджета на 2025 год. В результате на данные цели дополнительно будут выделены 6,3 млн руб.»,— рассказал господин Садовников.

Кроме того, на летний период и межсезонье маршрут автобуса №5 «мкр. Удача — НТСН "Север"» продлят до паромной переправы, частоту движения автобуса №8 «Лабытнанги – переправа» увеличат до 30 минут в пиковые часы и до часа в остальное время.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО объяснили, что автобус между Салехардом и Лабытнанги запустят, когда толщина льда на переправе будет подходящей — необходимо троекратное увеличение грузоподъемности от массы микроавтобуса.

Ирина Пичурина