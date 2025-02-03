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Работника исполкома Муслюмовского района будут судить за хищение денег у бизнесменов

Сотрудник районного исполкома предстанет перед судом за хищение денежных средств у предпринимателей путем незаконных сборов. Об этом сообщает Следственный комитет Татарстана.

По версии следствия, начальник отдела территориального развития исполкома Муслюмовского района собрал деньги с 12 местных предпринимателей якобы на организацию праздников и на благотворительную помощь инвалидам, а также детям из неблагополучных семей. Бизнесмены собрали 244 тыс. руб., которые обвиняемый присвоил.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее сообщалось, что предпринимателя в Татарстане будут судить за хищение бюджетных средств в размере 102 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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