Глава Samsung Electronics признан невиновным в махинациях

Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён невиновен в финансовых и биржевых махинациях, сообщает агентство Reuters. Такое постановление вынес сегодня Высокий суд Сеула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Обвинения, выдвинутые прокуратурой Южной Кореи еще в сентябре 2020 года, касались $8-миллиардного слияния подразделений Samsung — Samsung C&T и Cheil Industries. Прокуратура утверждала, что при совершении сделки Cheil Industies завысила свою стоимость. Правда, не напрямую. Следователи обнаружили махинации в финансовой отчетности Samsung BioLogics, которые якобы завысили стоимость компании на $3,9 млрд. Основным ее акционером была Cheil Industries, стоимость которой тоже оказалась завышенной. Главным бенефициаром махинаций прокуратура сочла господина Ли, крупного акционера Sheil Industries.

В феврале прошлого года господин Ли был оправдан судом низшей инстанции. Протест прокуратуры и рассматривался Высоким судом Сеула. Он поддержал февральское решение, сочтя, что слияние компаний не повлекло за собой убытки для акционеров Samsung C&T. По мнению суда, хотя бухгалтерская отчетность BioLogics и велась с использованием «ненадлежащих приемов», итоговые данные отражали реальную финансовую картину. Информации о том, опротестует ли обвинение и этот приговор, пока нет. Акции Samsung после оглашения решения суда закрылись с понижением на 2,7%.

Алена Миклашевская