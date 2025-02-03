Самолет из Сургута задержали на шесть часов из-за угрозы БПЛА в Саратове

Рейс Utair, который должен был вылететь из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), прибыл в Саратов после задержки на несколько часов из-за закрытия саратовского аэропорта Гагарин из-за возможных атак беспилотниками, следует из онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Так, самолет из Сургута должен был прибыть в 5:15, но прилетел в Саратов только в 11:23.

В ночь на 3 февраля над российскими регионами было сбито 70 беспилотников. Рано утром принимать и отправлять рейсы перестало сразу шесть российских аэропортов — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Сейчас они работают штатно.

Напомним, на прошлой неделе самолеты авиакомпании Red Wings, которые должны вылететь из Екатеринбурга в Казань и Самару, задерживались из-за введения ограничений в аэропортах для безопасности пассажиров.

Ирина Пичурина