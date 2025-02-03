Аэропорты Владикавказа, Махачкалы и Грозного возобновили работу

Международные аэропорты Владикавказа, Махачкалы и Грозного снова принимают и отправляют рейсы, сообщила Росавиация. Ограничения действовали чуть более двух часов — с 8:00 до 10:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Работа аэропортов была приостановлена для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. На фоне закрытия аэропорта Владикавказа глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил об обнаружении беспилотников «над объектами в Каспийске». О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В ночь на 3 февраля над российскими регионами было сбито 70 беспилотников. Рано утром принимать и отправлять рейсы перестало сразу шесть российских аэропортов — в Астрахани, Волгограде, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Сейчас они работают штатно.