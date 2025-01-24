Власти Афганистана попросили Татарстан организовать выставку страны на KazanForum
Движение «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) просит власти Татарстана организовать афганскую выставку на полях KazanForum. Об этом сообщают РИА Новости.
Делегация Афганистана на KazanForum в 2024 году
Фото: Коммерсантъ / Александр Третьяков
Представители движения выразили желание организовать выставочный павильон в удобном месте, чтобы продемонстрировать продукцию ведущих бизнесменов страны.
В прошлом году делегация афганского движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) уже прилетала в Казань на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».